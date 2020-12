16-latek z raną kłutą trafił do szpitala, jedna osoba zatrzymana

Jedna osoba została zatrzymana po tym, gdy 16-latek z raną kłutą biodra trafił do szpitala. Jak przekazała prokuratura, do zdarzenia doszło w piątek w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w Rewalu (województwo zachodniopomorskie).

16-latek z raną kłutą biodra trafił do szpitala w piątek. Do zdarzenia doszło w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w Rewalu (Zachodniopomorskie). Alicja Macugowska-Kyszka, rzeczniczka szczecińskiej prokuratury okręgowej przekazała w sobotę, że w związku ze sprawą zatrzymana została jedna osoba. Jak poinformowała, obecnie trwają czynności procesowe. Prokuratura na razie nie podaje szczegółów związanych z zatrzymaną osobą.

Przytomny 16-latek trafił do szpitala

Jak przekazał podkomisarz Zbigniew Frąckiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, w piątek około południa doszło do incydentu "na terenie jednego z młodzieżowych ośrodków wychowawczych w powiecie". - Ze wstępnych informacji wynika, że jeden z nieletnich wychowanków został zraniony – podał Frąckiewicz.

Paulina Targaszewska, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przekazała, że ratownicy medyczni zostali wezwani do Rewala. Przytomnego 16-latka z raną kłutą biodra przewieziono do szpitala. Według nieoficjalnych informacji najprawdopodobniej doszło do bójki między wychowankami.