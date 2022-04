Z powodu zadłużenia gmina zniknęła z mapy Polski. Wójt i skarbniczka usłyszeli wyrok

Wójt nieistniejącej już gminy Ostrowice (Zachodniopomorskie) i skarbniczka zostali skazani na siedem lat więzienia. Wacław M. oraz Krystyna K. - według sądu - swoim działaniem doprowadzili do szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i upadku gminy. Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Koszalinie. Proces toczył się od grudnia 2018 roku. Wójt zniesionej gminy Ostrowice Wacław M. i skarbniczka Krystyna K. zasiedli na ławie oskarżonych za nadużycia i przekroczenia uprawnień, nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, zadłużenie gminy, doprowadzenie do stałej utraty jej płynności finansowej, utraty możliwości spłaty zobowiązań i realizacji zadań własnych, a w konsekwencji do szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Przestępstwa, za które przed sądem odpowiadali Wacław M. i Krystyna K., oboje mieli popełniać wspólnie i w porozumieniu od września 2008 roku do 25 października 2016 roku.

We wtorek na ogłoszeniu wyroku nie było Wacława M. Stawiła się jedynie Krystyna K.

Nie ma dowodów, aby działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

Sąd nie orzekał o karze grzywny, ponieważ proces nie dostarczył dowodów na to, by oskarżeni działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sąd nie znalazł także podstaw do orzekania o obowiązku naprawy szkody na rzecz pokrzywdzonych gmin Złocieniec i Drawsko Pomorskie.