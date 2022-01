Stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w znak i drzewo. "Policjanci wyczuli silny zapach alkoholu"

Do zdarzenia doszło w sobotę 22 stycznia. Kierowca volkswagena, w rejonie skrzyżowania ulic Głowackiego i Żołnierskiej w Olsztynie, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad pojazdem.

- Zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie na poboczu najpierw uderzył w znak drogowy, a potem w drzewo. Interweniujący policjanci zaraz po podejściu do kierującego wyczuli od niego silny zapach alkoholu. 44-latek przyznał funkcjonariuszom, że pił wcześniej alkohol - przekazała podkom. Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Może mu grozić do dwóch lat więzienia

44-latek został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań. Funkcjonariusze zatrzymali też mężczyźnie prawo jazdy.

- Jeżeli okaże się, że prowadził on pojazd w stanie nietrzeźwości, to będzie grozić mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za spowodowanie zdarzenia drogowego - podsumowała Balińska.