Driftował na ulicach miasta, "sytuacja wyślizgnęła mu się spod kontroli". Prawo jazdy miał od pół roku

Do zdarzenia o którym poinformowano policjantów doszło w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie) w pobliżu skrzyżowania ulic Krasickiego i Barcza. - Początkowo zgłoszenie dotyczyło auta, które uderzyło w słup oświetleniowy - informuje Rafał Prokopczyk, rzecznik olsztyńskiej policji. W trakcie wyjaśniania okoliczności kolizji wyjaśniło się, co się wydarzyło. Prokopczyk dodaje: - Powodem tego, co się stało było nieodpowiednie zachowanie 18-latka siedzącego za kierownicą bmw.