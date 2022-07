List gończy za "Wojtkiem z Zanzibaru". Ma do odsiedzenia ponad dwa lata więzienia

Wojciech Żabiński, prowadzący biznes turystyczny na Zanzibarze i skazany prawomocnie za oszustwo na dwa lata więzienia, ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasz Adamski przekazał - o czym napisała "Gazeta Wyborcza" - że sąd oczekuje na informację policji dotyczącą miejsca pobytu skazanego i dodał, że w razie potwierdzenia, że przebywa on za granicą, zostanie wystawiony wniosek o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych. Na razie gdański sąd zarządził wysłanie listu gończego.

Wojciech Żabiński, znany jako "Wojtek z Zanzibaru", od lat prowadzi na Zanzibarze ośrodek turystyczny Pili Pili, do którego na wakacje wyjeżdżało wielu Polaków, w tym celebryci. - Sąd zarządził poszukiwania skazanego listem gończym - powiedział "Gazecie Wyborczej" sędzia Tomasz Adamski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku. - Sąd oczekuje na aktualną informację policji dotyczącą miejsca pobytu skazanego. W razie potwierdzenia, że przebywa za granicą, zostanie wystawiony wniosek o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych - przekazał Adamski. O szczegółowe informacje zwróciliśmy się do SO, czekamy na odpowiedź.

Przedsiębiorca hotelowy został skazany na dwa lata i dwa miesiące więzienia przez SO w Gdańsku za oszustwo przy nabywaniu mieszkania i leasingowanych samochodów. Sąd stwierdził, że Ż. uczestniczył w "multiplikowaniu podmiotów gospodarczych", przez co chciał uniknąć zapłaty wierzytelności.

Żabiński złożył kasację do Sądu Najwyższego. 22 czerwca Sąd Najwyższy odrzucił wniosek adwokata Żabińskiego o kasację. To wyczerpało jego możliwości odwołania i powinien stawić się do zakładu karnego, by odbyć karę. Nie stawił się – prawdopodobnie przebywa na Zanzibarze.

Nie ma możliwości odwołania

Sąd Okręgowy w Gdańsku - jak podaje "Wyborcza" - uznał, że skazany ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości i najpierw zlecił policji doprowadzenie go do zakładu karnego, a teraz polecił wysłanie za nim listu gończego. Jeśli funkcjonariusze potwierdzą, że nie ma go w kraju, zostanie wystawiony wniosek o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych.

Wojciech Żabiński w niedawnym rozmowie z Onetem nie ukrywał, że jest na Zanzibarze i unika w ten sposób odpowiedzialności. Na pytanie dziennikarki, czy nie zamierza wybrać się do Polski odpowiedział: "Chwilowo tak. Musiałbym zostawić Pili Pili, wówczas spełniłoby się marzenie co poniektórych, że kurort się nie podniesie. Poza tym dostałem wyrok, według którego, jeśli przekroczę granicę Polski, zostanę zatrzymany, więc nic dziwnego, że wolę nie wracać, tylko walczyć o sprawiedliwość na odległość". Wywiadu udzielił jeszcze przed odrzuceniem kasacji.

Raj na Zanzibarze

Pili Pili to sieć hoteli na Zanzibarze, które firmuje "Wojtek z Zanzibaru". Jak czytamy na stronie internetowej: "to zespół kameralnych hoteli położonych w najpiękniejszym miejscu w Afryce Wschodniej – na Zanzibarze. Obiekty zlokalizowane są w wiosce rybackiej Jambiani, która jest obszarem przyrodniczo chronionym ze względu na uprawy trawy morskiej oraz w miejscowościach Paje i Bwejuu".

Na Facebooku społeczność "Życie na Zanzibarze" tworzy ponad 250 tysięcy osób. Wojciech Żabiński, twórca obiektu, zorganizował cały łańcuch usług, poczynając od lotów czarterowych, poprzez usługi hotelowe, do wycieczek na miejscu, za które płacono tzw. Pili Coinami, wirtualną walutą stworzoną przez "pana Wojtka".

W 2018 roku w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Żabiński opowiadał, że na Zanzibarze żyje się "fantastycznie". - Ludzie są wobec siebie przyjaźni. Potrafią się wszystkim podzielić - mówił. - Widzę, że można osiągnąć szczęście bez tej gonitwy jaka jest u nas - dodał.

Zanzibar

Zanzibar to wyspa na Oceanie Indyjskim należąca do Tanzanii, ale jest terenem autonomicznym, więc ma własny rząd. Jest częstym kierunkiem wakacyjnym. Jej powierzchnia to 1658 kilometrów kwadratowych.

Autor:eŁKa/rzw

Źródło: TVN24