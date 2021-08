"Przechodziła w miejscu niedozwolonym", została potrącona przez samochód. Lądował śmigłowiec

Potrącona przez samochód 61-latka trafiła do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta przechodziła przez ulicę w miejscu niedozwolonym. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz dokładnie okoliczności wypadku.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Alei Wolności w Lęborku (Pomorskie). - Po godzinie 11.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że doszło do potrącenia kobiety przez samochód osobowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 61-latka przechodziła przez ulicę w miejscu niedozwolonym i wtedy została potrącona przez toyotę, którą kierowała 36-letnia kobieta - przekazała aspirant Marta Szałkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.