Tragiczny finał pościgu. Kierowca podczas ucieczki zderzył się z innym autem, zmarł w szpitalu

W trakcie policyjnego pościgu pod Koszalinem (Zachodniopomorskie) doszło do wypadku, który miał spowodować uciekający przed funkcjonariuszami kierowca. 42-latek został zabrany do szpitala, nie udało się go uratować.

W środę przed godz. 21 w okolicach Suchej Koszalińskiej w gminie Sianów pod Koszalinem doszło do wypadku w trakcie policyjnego pościgu. Jak przekazała nam nadkomisarz Monika Kosiec, kierowca nie zatrzymał się wcześniej do kontroli na ulicy Akademickiej w Koszalinie. Policjanci zaczęli go ścigać.

Kierowca uciekał ulicami Koszalina, a później ulicą Gdańską wyjechał w stronę Suchej Koszalińskiej. W miejscowości Skibienko stracił panowanie nad pojazdem i uderzył czołowo w jadącego z przeciwnej strony fiata.

Do wypadku doszło w trakcie policyjnego pościgu Fotografia Ratownicza Adam Wójcik

– Sprawca wypadku zmarł w szpitalu. Decyzją prokuratora, jego ciało zostało zabezpieczone do sekcji. To 42-letni koszalinianin. Kierującemu fiatem 82-latkowi, nic się nie stało – poinformowała nas nadkom. Kosiec. - Przed zabraniem do szpitala policjanci zdążyli alkomatem sprawdzić trzeźwość 42-latka Miał 2,4 promile alkoholu w organizmie - dodała.

