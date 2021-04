Konkurs dla 175 uczniów w trybie stacjonarnym. "Szanse zakażenia prawie równe zeru"

Wójt ocenia szanse

- Jest to możliwe, ponieważ rozporządzenie Rady Ministrów z 19 marca tego roku zakłada określone obostrzenia, ale są też wyłączenia z tego rygoru, między innymi olimpiady szkolne – tłumaczy Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie, która organizuje konkurs.

"Mamy dość obostrzeń"

Zdaniem Konkola "konkurs online to nie to samo co konkurs w szkole". - Mamy tyle tych obostrzeń, że chyba wszyscy mamy już ich dosyć. Więc, jeśli rozporządzenie rządowe dopuszcza taką możliwość, czemu z niej nie skorzystać - dodaje.