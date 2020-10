Jechała do potrąconego dużego psa, w rowie znalazła wilka. "Nogi się pode mną ugięły"

Jechałam do potrąconego dużego psa, który leżał w rowie. Nogi się ugięły, kiedy w świetle latarki zobaczyłam... wilka - opisuje Agata Jasińska z Fundacji Psia Kość. Wolontariuszka postanowiła jednak pomóc. Zwierzę trafiło do przychodni weterynaryjnej, gdzie przeprowadzono już udaną operację.

- Już się ściemniło, więc wzięłam latarkę, pojechałam w to miejsce szukać pieska. Nogi się pode mną ugięły, gdy zobaczyłam wilka - opowiada Agata Jasińska z Fundacji Psia Kość.

Mógł spędzić na drodze kilka dni

Kiedy pan Michał przyjechał na początku ocenił wiek zwierzęcia na dwa lata. - To bardzo duży osobnik, później okazało się, że ma około pięć miesięcy - mówi pani Agata i dodaje, że wilk mógł spędzić na drodze nawet kilka dni.

Zwierzę trafiło do przychodni weterynaryjnej w Szczecinie. Tam lekarze podjęli decyzję o operacji.

- Wilk miał incydent urazowy, tzn. najprawdopodobniej sprawa potrącenia przez samochód, wskutek czego doszło do urazów kończyn miednicznych, zwichnięcie prawego i lewego stawu biodrowego, co uniemożliwiało mu zejście z drogi, pójście do lasu gdzieś swoimi drogami. Absolutnie nie mógł się poruszać - mówi Leonard Gugała z Przychodni Weterynaryjnej w Szczecinie