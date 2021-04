"W nocy wtargnął do komendy policji i próbował ją podpalić". 28-latka obezwładnili funkcjonariusze

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. - 28-latek wtargnął do holu Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu po drugiej w nocy. Uszkodził drzwi wejściowe, a później podszedł pod okno dyżurnego i polał jakąś cieczą krzesło oraz ściany. Chwilę później postanowił to podpalić - przekazała asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowa KPP w Inowrocławiu. Ogniem zajęły się krzesła, ściana i okno dyżurnego. - Sprawca został obezwładniony przez funkcjonariuszy i zatrzymany. To znany policji mężczyzna. Był wcześniej zatrzymywany w sprawach kryminalnych - dodała Drobniecka.