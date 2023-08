Zalał palący się olej wodą, wyważyło drzwi i okno

czytaj dalej

Wierzymy, że kampania to czas, w którym wszystko może się zmienić - powiedział na konferencji w Warszawie szef Polski 2050 Szymon Hołownia. W jej trakcie komentował obecność Michała Kołodziejczaka na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. W Nowym Dworze Mazowieckim koalicjant Hołowni, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że "głos oddany na Trzecią Drogę jest jedyną gwarancją" na to, by "odsunąć od władzy tych, którzy źle rządzą". Z kolei na ryneczku w Szczecinie szef KO Borys Budka zaznaczał, że "to, co ludzi martwi, to postępująca inflacja". - Wszyscy w Polsce wiedzą, że PiS równa się drożyzna, PiS równa się inflacja - mówił.