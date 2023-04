Chcieli zobaczyć z bliska polsko-rosyjską granicę. Za ciekawość musieli zapłacić

czytaj dalej

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę po południu pod Grodziskiem Mazowieckim. Dziecko wpadło do studni po tym, jak pękły pod nim deski. Na pomoc ruszyli strażacy, ale dziewczynkę wyciągnęli wcześniej ojciec z sąsiadem. Sześciolatka trafiła do szpitala na obserwację.