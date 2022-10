Na Motławie wywróciła się łódź, kilkanaście osób wpadło do wody. Trzy osoby nie żyją

czytaj dalej

Do pożaru na moście Krymskim doszło w sobotę nad ranem. Część jego nawierzchni jest zniszczona. Na zdjęciach i nagraniach, które pojawiają się w mediach społecznościowych, widać, że uszkodzona jest zarówno nitka kolejowa, jak i drogowa. - Dla Władimira Putina był to symbol przyłączenia tej części Ukrainy do Rosji, przyłączenia Krymu do Rosji. To był taki symbol, że Krym jest już na zawsze rosyjski - komentował Andrzej Zaucha, korespondent TVN24 na Ukrainie.