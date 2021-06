Skontrolowali działkę, którą Kościół kupił za jeden procent wartości. Arcybiskup Głódź miał tam hodować daniele

Jak poinformowała dziennikarzy posłanka Lewicy Beata Maciejewska, miasto dziś o godz. 15 przeprowadziło kontrolę działki na gdańskiej Oruni, która w 2011 roku archidiecezja gdańska kupiła od miasta za jeden procent wartości. Teren o powierzchni ponad trzech tysięcy metrów kwadratowych wart był według cen rynkowych 460 tysięcy złotych, a Kościół zapłacił jedynie 4,5 tysiąca złotych. Zgodził się na to ówczesny prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Zdaniem Maciejewskiej miasto ma szanse, by odzyskać teren, ponieważ nie była użytkowana zgodnie z umową – miała być używana w celach sakralnych. Tymczasem abp Sławoj Leszek Głódź miał hodować na niej daniele. Co prawda wybudował na niej małą kapliczkę, ale teren ogrodził wysokim płotem, by nikt postronny nie mógł na niego wejść.