Polsko-amerykański dzień sportu. Niektórzy biegli z plecakami wypełnionymi kamieniami

Okazję do integracji stworzono dla drawszczan i amerykańskich żołnierzy, na co dzień stacjonujących w Drawsku Pomorskim. Jedni i drudzy wzięli udział w polsko-amerykańskim dniu sportu, którego główną atrakcją był bieg na 10 mil (około 16 kilometrów). W biegu udział wzięło około 300 amerykańskich żołnierzy, niektórzy biegli z obciążeniem. - To była dla mnie bułka z masłem. Dużo mamy na co dzień takich ćwiczeń - mówił jeden z wojskowych.