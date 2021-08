Zamknięta plaża w Darłowie. Przyczyną niebezpieczna bakteria

Enterokoki żyją w jelitach. Zakażenie enterokokami może spowodować zatrucie krwi i posocznicę. Prowadzić może także do zakażenia m.in. w obrębie jamy brzusznej i miednicy, zakażenia ran.

Brak przydatności wody do kąpieli w kąpielisku Darłowo Wschodnie - kąpielisko nr 2. Przyczyną są enterokoki. Szczegóły i wyniki badań #serwiskapieliskowy Serwis Kąpieliskowy - Główny Inspektorat Sanitarny https://t.co/bZTprxw05G

Inne kąpieliska otwarte

Plaża w Darłówku Wschodnim to jedyne strzeżone kąpielisko nad morzem i jeziorami w Zachodniopomorskiem z zakazem wchodzenia do wody z przyczyn sanitarnych. W województwie pomorskim otwarte są z kolei wszystkie kąpieliska. Do wody można też już wchodzić na kąpielisku nad Jeziorem Szczytno przy Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowego "Rzewnica" w pow. człuchowskim, które w czwartek zamknął sanepid ze względu na zakwit sinic.