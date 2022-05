"Na ziemię! Rzucaj granat!". Spektakularna akcja bydgoskich policjantów

Policjanci na polecenie prokuratury weszli w ubiegłym tygodniu w środę do siedmiu mieszkań na terenie Bydgoszczy, Niemcza i Maksymilianowa (województwo kujawsko-pomorskie). Działania obejmujące zatrzymanie osób i przeszukanie mieszkań wiązały się ze śledztwem w sprawie usiłowania zabójstwa w Niemczu. Akcje we wszystkich lokalizacjach przeprowadzono dokładnie w tym samym czasie.

Oblali ofiarę kwasem i pozostawili na odludziu

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w nocy z 29 na 30 grudnia ubiegłego roku nieznani sprawcy w Niemczu pod Bydgoszczą napadli mieszkańca Bydgoszczy. Oblali pokrzywdzonego kwasem siarkowym i pozostawili go w odludnym, odosobnionym miejscu, co bezpośrednio naraziło na niebezpieczeństwo jego życie. Pokrzywdzony zdołał dotrzeć do zabudowań mieszkalnych, a następnie trafił do jednego z bydgoskich szpitali – relacjonuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji. Mężczyzna został przewieziony do Szpitala Specjalistycznego w Gryficach.