Karetka z Polski trafi na linię frontu w Ukrainie. Będzie służyć medykom

w Bachmucie trwają ciężkie walki, w których rannych jest wielu żołnierzy, dlatego potrzebna jest pomoc, którą niosą medycy, także ci z Polski. To dla nich przygotowywana jest karetka pogotowia w Bydgoszczy przez wolontariuszy, którzy postanowili udać się do Ukrainy w kolejną misję.

- Ambulans jest darem dla dobrych ludzi od dobrych ludzi. W tej chwili jesteśmy na etapie wymiany silnika. Zależy nam na tym, by auto było sprawne i mogło poruszać się na froncie. Chcemy doposażyć karetkę w dodatkowy komplet opon oraz sprawdzić każdą instalację po kilka razy, tak by pojazd mógł jak najdłużej bezawaryjnie służyć - powiedziała wolontariuszka Justyna Gotowicz w rozmowie z TVN24.

Karetka przechodzi lifting

- Pojazd musi być też odpowiednio zakamuflowany. Mamy już wytyczne, co do pokrycia go farbą we właściwy sposób. Zdemontowane zostaną między innymi sygnały alarmowe. Tam one się nie przydadzą. Będzie to auto, które będzie podjeżdżało pod front, więc musi być odpowiednio przygotowane. Wnętrze karetki nie pozostaje bez znaczenia. Zbieramy fundusze na jego wyposażenie w nosze, defibrylator, czy leki - dodał wolontariusz Jakub Hartung-Wójciak.