Papież przyjął rezygnację biskupa Tyrawy

Jak poinformowała Nuncjatura Apostolska w Polsce Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy z posługi. I mianował administratora apostolskiego diecezji bydgoskiej. Jak wyjaśniono to skutek postępowania przeprowadzonego po zgłoszeniach o zaniedbaniach biskupa związanych z nadużyciami seksualnymi, do jakich miało dochodzić ze strony niektórych księży pracujących w diecezji bydgoskiej.

W komunikacie Nuncjatury Apostolskiej czytamy: "Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Jana Tyrawy z posługi biskupa bydgoskiego. Mianował administratora apostolskiego diecezji bydgoskiej sede vacante w osobie biskupa toruńskiego Wiesława Śmigła". OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Nuncjatura Apostolska: efekt postępowania i innych trudności w zarządzaniu diecezją

Jak wyjaśniono w komunikacie rezygnacja biskupa Tyrawy to efekt postępowania przeprowadzonego "w następstwie formalnych zgłoszeń" przez Stolicę Apostolską. Postępowanie dotyczyło "sygnalizowanych zaniedbań biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy w sprawach o nadużycia seksualne wobec osób małoletnich ze strony niektórych księży pracujących w diecezji bydgoskiej". Dalej w komunikacie czytamy: "Po zakończeniu tego postępowania, mając na uwadze również inne trudności w zarządzaniu diecezją, biskup bydgoski złożył rezygnację z pełnienia swojej posługi, przyjętą dziś przez Ojca Świętego".

Proces o odszkodowanie

W lutym 2020 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy podjął decyzję w sprawie zadośćuczynienia, którego domagał się od archidiecezji wrocławskiej i diecezji bydgoskiej były ministrant wykorzystywany seksualnie przez księdza. Według powoda, przełożeni księdza wiedzieli o jego skłonnościach, a mimo to nie odsunęli go od pracy z dziećmi i młodzieżą, tylko przenosili z parafii do parafii. Wówczas przed sądem zeznawał między innymi biskup bydgoski Jan Tyrawa, czyli jeden z przełożonych księdza pedofila. Pod koniec 2020 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. I uznał, że Kościół ma wypłacić poszkodowanemu mężczyźnie 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia.