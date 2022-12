Strzelał do policjantów podczas próby zatrzymania, zginął. CBŚP zatrzymało 13 osób i przejęło nielegalną broń

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 13 osób, które podejrzane są o nielegalny handel, wyrabianie oraz przerabianie broni. Śledczy zabezpieczyli między innymi 146 sztuk broni palnej. To podczas jednej z akcji w tej sprawie doszło do strzelaniny w Straszynie (Pomorskie). W trakcie próby zatrzymania mężczyzna zaczął strzelać do policjantów, raniąc jednego z nich. Sam został postrzelony i zginął.