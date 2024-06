- W czwartek spotkam się z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich - przekazała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. - Mamy różnego rodzaju argumenty dodatkowe i badania, żeby przekonać Polskie Stronnictwo Ludowe do tego, żeby taki rządowy projekt powstał - dodała.

- Cieszę się, że odbędzie się to spotkanie, które mam nadzieję, że będzie spotkaniem decydującym - powiedziała w poniedziałek w rozmowie z reporterką TVN24 ministra do spraw równości Katarzyna Kotula . Sprecyzowała, że spotka się z prezesem PSL w czwartek.

Kotula: jesteśmy gotowi na każdą wersję

- Czerwiec jest miesiącem dumy. To jest miesiąc, w którym społeczność LGBT świętuje swoją bardzo długą drogę, historię ostatnich lat, historię składania projektów o związkach partnerskich czy o równości małżeńskiej. Chociaż Lewica ma równość małżeńską w swoich postulatach, to zrobiliśmy lekki krok w tył i zdecydowaliśmy się na pewnego rodzaju kompromis, mając na uwadze, że jedyny rządowy projekt, jaki jest możliwy do wypracowania, to jest rządowy projekt o związkach partnerskich - powiedziała ministra.