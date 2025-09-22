Zniszczony dom w Wyrykach. Generał Klisz: tak, mogła to być rakieta

Gen. broni Klisz o Wyrykach: to mogła być rakieta Źródło: TVN24

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

"Rzeczpospolita" w zeszłym tygodniu podała, że dom we wsi Wyryki w nocy z 9 na 10 września został uszkodzony przez rakietę wystrzeloną z polskiego F-16, a nie przez szczątki spadającego drona.

Gen. broni Maciej Klisz Źródło: TVN24

Klisz: to mogła być rakieta

Gen. broni Maciej Klisz, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych został zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o to, czy ma pewność, co spadło na dom w Wyrykach. - Jako dowódca operacyjny z dużym prawdopodobieństwem określiłem to w moich meldunkach, które złożyłem moim przełożonym bezpośrednio po wydarzeniach z nocy 9 na 10 września - odpowiedział.

- Napisałem do wszystkich moich przełożonych, co mogło się wydarzyć. (...) Z dużą dozą prawdopodobieństwa określiłem, co stało się nie tylko w miejscowości Wyryki, ale co stało się w każdej innej miejscowości, gdzie mieliśmy obiekty, które bądź upadły, bądź zostały odnalezione - wskazał.

Gen. Klisz zaznaczył, że przedstawił hipotezę swoim przełożonym, "którzy z tą hipotezą się zapoznali". Jeszcze raz dopytany o to, czy w tych hipotezach zawarta została informacja, że na dom w Wyrykach mogła spaść rakieta, odparł: - Tak, mogła to być rakieta.

"Do obu tych instytucji skierowałem tożsamo brzmiącą ocenę"

Prowadzący Piotr Kraśko przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki stwierdził, iż BBN nie otrzymał informacji, jakoby w dom w Wyrykach mogła uderzyć rakieta. Wskazał także, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że dokładnie takie same notatki z dowództwa operacyjnego trafiają do MON i BBN.

- Tak, potwierdzam słowa pana premiera (Kosiniaka-Kamysza) - powiedział gen. Klisz.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych przypomniał, że z prezydentem kontaktuje się poprzez BBN, a z premierem poprzez MON. - Do obu tych instytucji skierowałem tożsamo brzmiącą ocenę tej sytuacji jako dowódca operacyjny - przekazał.

