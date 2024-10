Zmiany w ustawie o sporcie

Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek nowelizację ustawy o sporcie. Projekt zakłada wiele zmian dotyczących kobiet. Przewiduje między innymi, że kobiety będą stanowić co najmniej 30 procent w zarządach związków sportowych. Ponadto do 12 miesięcy wydłużony zostanie czas pobierania stypendium sportowego przez członkinie kadry narodowej po urodzeniu dziecka.

Zmiany dla kobiet. Co w projekcie

To między innymi "zrównoważona reprezentacja płci we władzach polskich związków sportowych (PZS)". Chodzi o to, że "w przypadku zarządów liczących od 2 do 5 członków, w ich skład ma wchodzić nie mniej niż jedna kobieta i nie mniej niż jeden mężczyzna; w przypadku zarządów PZS, które liczą więcej niż 5 członków, reprezentacja każdej z płci powinna wynosić co najmniej 30 proc.; podobne zasady dotyczą organów kontroli wewnętrznej".