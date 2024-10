Wydali uchwałę dotyczącą Barskiego, zespół Giertycha zawiadamia prokuraturę

Zespół ds. rozliczeń PiS zawiadomił prokuraturę w sprawie sędziów, którzy wydali uchwałę Sądu Najwyższego odnoszącą się do statusu Dariusza Barskiego jako prokuratora krajowego. Jak wskazano, osoby wydające piątkową uchwałę "podały się za sędziów SN, mimo wadliwego procesu powołania na to stanowisko".

Szef zespołu ds. rozliczeń PiS Roman Giertych poinformował na platformie X o zawiadomieniu prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, które wydały uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie statusu Dariusza Barskiego jako prokuratora krajowego. Zamieścił też zdjęcie dokumentu przekazanego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zawiadomienie dotyczy czynu z art. 227 Kodeksu karnego. Mówi on, że "kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku". Jak wskazano w zawiadomieniu, podpisanym przez kilkunastu posłów z zespołu, osoby wydające piątkową uchwałę SN "podały się za sędziów SN, mimo wadliwego procesu powołania na to stanowisko". "Zarzucanego czynu dopuścili się oni umyślnie, z zamiarem bezpośrednim" - dodano.