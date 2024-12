Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro pojawił się w poniedziałek na konferencji prasowej przed kancelarią premiera. Towarzyszyli mu politycy PiS. To pierwsze publiczne wystąpienie Ziobry od dłuższego czasu. Były minister sprawiedliwości zmagał się z chorobą.

- Postanowiłem dzisiaj spotkać się z państwem przed siedzibą pana premiera, dlatego że stała się rzecz niezwykle smutna i niosąca daleko idące konsekwencje dla polskiego państwa, polskiej praworządności, której skutki dopiero zobaczymy. Będą one ujawniać się w najbliższej przyszłości, w dalszej przyszłości - mówił Zbigniew Ziobro przed KPRM.

Jak wyjaśnił, chodzi o "bezprawny zamach na urząd prokuratora krajowego, który został zrealizowany rękoma pana ministra Bodnara i pana premiera Donalda Tuska".

"Czuję się lepiej, zdecydowanie"

Dopytywany, czy poniedziałkowa konferencja oznacza powrót do życia publicznego i parlamentarnego, Ziobro odparł, że będzie się to dziać "stopniowo". - Jestem jeszcze w czasie intensywnej rehabilitacji. Czuję się lepiej, zdecydowanie, jak widać. Mogę już mówić w miarę swobodnie, chociaż jeszcze z pewnymi trudnościami - powiedział Ziobro. - Czuję się lepiej, ale niestety nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć, że całkowicie wyzdrowiałem. To jest pewien proces, który będzie trwał - zaznaczył.

Wyraził wdzięczność wobec lekarzy, dzięki którym odzyskał głos. - Wydawało się, że miałem całkowicie sparaliżowaną lewą strunę głosową w wyniku operacji nowotworu, który zajmował różne obszary mojego przełyku. Okazało się, że to, co wydawało się już niemożliwe, że głosu nie odzyskam, dzięki ich pracy i niezwykłym kwalifikacjom, stało się możliwe. Mogłem się dzisiaj w związku z tym z państwem spotkać - powiedział Ziobro.

Podziękował także wszystkim Polakom, którzy okazywali mu "słowa wsparcia i kierowali modlitwy". - Nigdy tego nie zapomnę - oświadczył.

Ziobro: stawię się na komisji

Ziobro poinformował, że stawi się we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, która ma zająć się wnioskiem w sprawie jego zatrzymania i doprowadzenia przed komisję śledczą ds. Pegasusa.

Poseł PiS nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy stawi się także przed komisją do spraw Pegasusa.

Wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą ds. Pegasusa skierował do Sejmu prokurator generalny Adam Bodnar. Trafił on do Sejmu w piątek, 22 listopada.

To pierwsze publiczne wystąpienie Ziobry od dłuższego czasu. Były minister sprawiedliwości zmagał się z chorobą nowotworową. W ubiegłym tygodniu w "Kropce nad i" w TVN24 Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości, pełniący obowiązki wiceprezesa PiS zapowiedział, że "jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, to Zbigniew Ziobro w grudniu wróci do życia publicznego".

