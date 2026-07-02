Polska Zbigniew Ziobro, jego żona i Marcin Romanowski utracili status uchodźców na Węgrzech Oprac. Filip Czerwiński |

Siemoniak: jeżeli Ziobro i Romanowski nie stawią się na Węgrzech, władze wyciągną wnioski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Internauta/Kontakt24

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"Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży" - poinformował w czwartek w serwisie X wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. "Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą" - podkreślił.

Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro.

Unieważniły także ich dokumenty podróży.

Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 2, 2026 Rozwiń

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał w serwisie X, że Polska w tej sytuacji zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na ich terytorium.

Dwie informacje na koniec dnia.



MSZ otrzymało pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy M. Romanowskiemu, Z. Ziobrze oraz P. Koteckiej-Ziobro. Unieważnione zostały również ich dokumenty podróży.



W tej sytuacji zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach… — Waldemar Żurek (@w_zurek) July 2, 2026 Rozwiń

Areszt dla Ziobry podtrzymany

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Zbigniew Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał wraz z żoną na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymali ochronę międzynarodową.

Zbigniew Ziobro na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Internauta/Kontakt24

Po opuszczeniu Węgier, kiedy zmienił się tam rząd, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku - informowała prokuratura. Były minister posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów". Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

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Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w którym prokuratura zarzuca byłemu szefowi MS popełnienie łącznie 26 przestępstw, między innymi wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

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