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Polska

Zbigniew Ziobro, jego żona i Marcin Romanowski utracili status uchodźców na Węgrzech

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Zbigniew Ziobro
Siemoniak: jeżeli Ziobro i Romanowski nie stawią się na Węgrzech, władze wyciągną wnioski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Internauta/Kontakt24
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekazał, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek już zapowiedział kolejny krok w ich sprawie.

"Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży" - poinformował w czwartek w serwisie X wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. "Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą" - podkreślił.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał w serwisie X, że Polska w tej sytuacji zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na ich terytorium.

Areszt dla Ziobry podtrzymany

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Zbigniew Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał wraz z żoną na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymali ochronę międzynarodową.

Zbigniew Ziobro na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych
Zbigniew Ziobro na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Internauta/Kontakt24

Po opuszczeniu Węgier, kiedy zmienił się tam rząd, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku - informowała prokuratura. Były minister posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów". Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w którym prokuratura zarzuca byłemu szefowi MS popełnienie łącznie 26 przestępstw, między innymi wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

OGLĄDAJ: Żurek zdradza, czy Ziobro ubiega się o azyl w USA
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Źródło: PAP
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Tagi:
Radosław SikorskiZbigniew ZiobroMarcin RomanowskiFundusz SprawiedliwościMinisterstwo Spraw ZagranicznychWęgryUSAProkuratura KrajowaMinisterstwo SprawiedliwościWaldemar Żurek
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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