FAKTY PO FAKTACH Zbigniew Ziobro "miał wykupiony karnet". Waldemar Żurek: sprawdziliśmy to

Ziobro pojawił się na konferencji w Mar-a-Lago. Żurek: sprawdziliśmy to Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Poszukiwany listem gończym Zbigniew Ziobro pojawił się ostatnio na konferencji CPAC w Mar-a-Lago na Florydzie. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek był pytany w poniedziałkowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24, co dalej z posłem Prawa i Sprawiedliwości.

Żurek stwierdził, iż było to przedstawiane przez prawą stronę sceny politycznej jako dowód na to, że "Ziobro ma wtyki". - Ale myśmy to sprawdzili. (...) Ziobro był tam, bo miał wykupiony karnet - dodał.

Gość TVN24 przypomniał, że polskie władze przekazały amerykańskiej stronie wnioski ekstradycyjne w sprawie Ziobry. - Nie mam na razie [nowych - red.] informacji, ale wydaje mi się, że nie będzie tak łatwo, dopóki tam nie dojdzie do zmiany w administracji - powiedział. Zauważył, że ta obecna "roztoczyła parasol" nad politykiem PiS. - Na tyle skuteczny, że uciekł - uzupełnił.

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Ziobro zbiegł do Stanów Zjednoczonych w maju po przegranych przez Viktora Orbana wyborach na Węgrzech, gdzie polityk PiS przebywał. Były minister ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zgodę na jego areszt sąd rejonowy wyraził w lutym tego roku. Decyzja ta uprawomocniła się w lipcu.

W tym samym miesiącu obecny szef resortu sprawiedliwości poinformował stronę amerykańską, że na Ziobrze ciąży 26 zarzutów kryminalnych. Pod koniec sierpnia do Amerykanów dotarł wniosek o aresztowanie i ekstradycję Ziobry.

NBP wchodzi do sporu o Trybunał Konstytucyjny. Waldemar Żurek: spodziewaliśmy się

Żurek odniósł się również do decyzji Narodowego Banku Polskiego o wstrzymaniu wszelkich zleceń płatniczych dla Trybunału Konstytucyjnego. Na początku listopada taki wniosek złożył odsunięty od czynności prezes TK Bogdan Święczkowski. Powoływał się w nim na decyzję Sądu Najwyższego uchylającą decyzję o odsunięciu go od czynności.

- Ja i minister finansów [Andrzej Domański - red.] spodziewaliśmy się takich ruchów. Będziemy tak robić, żeby Trybunał mógł funkcjonować - zaznaczył. Nie ujawnił jednak, jakie kroki dalej poczyni rząd.

Minister sprawiedliwości wskazał, że w komunikacie NBP powołuje się na "niby-orzeczenie" SN z 10 listopada i podkreślił, że "nie ma żadnej podstawy do blokowania" rachunków.

- W ten sposób NBP mógłby sparaliżować każdą instytucję. Mógłby powiedzieć, że trwa spór w Sądzie Najwyższym, bo tam mamy neosędziów i sędziów legalnych, więc im zakręcimy kurek. A za chwilę powiemy, że trwa spór w rządzie, bo jedna z pań minister [Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - red.] odeszła z rządu niespodziewanie. W ten sposób można wykończyć każdą instytucję publiczną - zauważył Żurek.

Zwrócił też uwagę, że uchwała SN pojawiała się na stronach instytucji w trzech różnych wersjach, z błędami w nazwisku ławnika oraz raz w formie "postanowienia". Zauważył również, że w składzie orzekającym było dwóch neosędziów. - Te osoby nie tworzą sądu. W świetle polskiego prawa, orzecznictwa legalnych sędziów Sądu Najwyższego i sądów europejskich nie są sędziami - podkreślił szef MS.

Nawiązał w tym kontekście do uchwały trzech połączonych Izb SN z 2020 roku, w której stwierdzono, że sąd jest "nienależycie obsadzony", jeśli w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa utworzoną po 2017 roku.

Zwrócił też uwagę na wydaną w ubiegłym roku uchwałę Izby Pracy SN, zgodnie z którą wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN z sędziami powołanymi od 2018 roku uznawany jest za "niebyły".

- To nie są środki pana Glapińskiego, to są publiczne pieniądze, więc chciałbym, żeby mi pokazał podstawę prawną, od kiedy to on rozstrzyga spory wewnątrztrybunalskie. Nie ma takiej podstawy - podsumował Żurek.

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