Warchoł: I na koniec, wreszcie, mam gwóźdź do trumny, można powiedzieć. Zwolnienie lekarskie pana ministra obejmujące dzień przesłuchania 4 listopada. Zapytacie, dlaczego pan poseł go wcześniej nie przedstawił? Z prostej przyczyny - bo jesteście nielegalni. Nie ma możliwości brania udziału w nielegalnej komisji i przedstawiania jakichkolwiek zaświadczeń współpracy z nielegalną komisją. Byłoby to wpisywanie się w to bezprawie, które popełniacie. I zostaniecie zresztą za to rozliczeni. Dlatego też uważam, że komisja śledcza ds. Pegasusa jest nielegalna i przedkładam mniejsze zaświadczenie usprawiedliwiające pana ministra 4 listopada na ręce legalnego przewodniczącego legalnej tej komisji.