Zbigniew Rau i Mikko Kinnunen omówili sytuację związaną z bezpieczeństwem na wschodzie Ukrainy

czytaj dalej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w czwartek udostępniła do ruchu cztery odcinki drogi ekspresowej S19, będące częścią trasy Via Carpatia. Łącznie chodzi o około 47 kilometrów ekspresówki. Drodze ekspresowej S19 nadano nazwę "Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego".