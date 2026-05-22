Bogucki stawił się w prokuraturze. "To jest hucpa polityczna"
Prezydent Karol Nawrocki dotychczas przyjął ślubowanie od dwojga spośród szóstki osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm w marcu. Według urzędników jego kancelarii nie odmówił on jednak ślubowania pozostałej czwórce, lecz sprawa ta jest zawieszona do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości głowy państwa przez TK.
Tymczasem prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie domniemanego ułatwienia prezydentowi niedopełnienia obowiązku przyjęcia ślubowania od czworga sędziów. I to właśnie pod tym kątem w piątek został przesłuchany w charakterze świadka szef prezydenckiej kancelarii.
- Będę składał zeznania w tej sprawie, bo tak jak mówię: szanuję państwo polskie, nawet jeżeli ono zachowuje się w sposób niepoważny, a to już jest odpowiedzialność prokuratury ministra Waldemara Żurka, premiera Donalda Tuska - oświadczył Bogucki w rozmowie z dziennikarzami.
Bogucki: to jest hucpa polityczna
Prezydencki minister przypomniał argumenty Nawrockiego: że odebranie ślubowania od osoby wybranej na sędziego jest prerogatywą głowy państwa, a wątpliwości co do czwórki sędziów dotyczą tego, że zostali wybrani ponad rok po powstaniu wakatów w TK.
- Gdyby Sejm procedował prawidłowo, to - jak dobrze pamiętam - 15 miesięcy temu powinien wybrać pierwszych sędziów. Dlaczego ta większość tego nie robiła? Bo torpedowali pracę Trybunału, bo nie publikują orzeczeń i nie chcieli, żeby ten Trybunał funkcjonował. Więc później wybrali hurtem i nie wskazali, na jakie miejsca przychodzą ci nowi sędziowie. Dlaczego? Bo jeden z tych wakatów to według koalicji był "wakat dublera", a według nich dublerstwo się dziedziczy - tłumaczył Bogucki.
Zdaniem szefa kancelarii takie postępowanie nigdy nie powinno być prowadzone. Przed wejściem do siedziby warszawskiej prokuratury powiedział, że przychodzi na przesłuchanie, które "pewnie będzie głupie".
- To jest hucpa polityczna - ocenił Bogucki. - Istota i absurdalność tego postępowania polega na tym, że pan prezydent Karol Nawrocki nigdy - ani ja, ani przedstawiciele kancelarii prezydenta - nie powiedzieliśmy, że nie dojdzie do ślubowania tej pozostałej czwórki - zaznaczył.
Działania prokuratury
Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek informował w kwietniu, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego między innymi wobec pracowników kancelarii prezydenta - którzy doradzali prezydentowi, by nie odbierał ślubowań od czwórki sędziów wybranych do TK. Jego zdaniem to sprawa z zakresu niedopełnienia obowiązków.
Zbigniew Bogucki w kwietniowym wpisie na X ocenił, że "Żurek i spółka kompromitują się niemiłosiernie". "Zwłaszcza, że z jednej strony twierdzą, iż skuteczne ślubowanie odbyło się 'wobec Prezydenta' podczas błazenady w Sejmie (choć Prezydenta tam nie było), a z drugiej w postępowaniu karnym twierdzą, że Prezydent nie przyjął ślubowania" - napisał.
Niezależnie od prokuratora generalnego, także nowi sędziowie TK Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek skierowali w kwietniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości polegającego na nienawiązaniu stosunku służbowego z czworgiem pozostałych osób wybranych do TK.
Spór o czwórkę sędziów
Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych na 9-letnie indywidualne kadencje przez Sejm. Od 2015 roku trwa kryzys w związku z tym, że prezydent Andrzej Duda nie odebrał ślubowania od pięciu sędziów wybranych przez większość sejmową PO-PSL w końcówce kadencji parlamentu. Wówczas TK uznał, że ten Sejm mógł wybrać trzech z nich. Politycy KO nazywają trzech sędziów wybranych na ich miejsce przez kolejny Sejm, w którym większość miało PiS, "dublerami" - i tak samo określają tych, którzy przyszli na wakaty opróżnione przez "dublerów".
Od 2023 roku w TK przybywało wakatów, gdyż obecna koalicja rządząca nie wybierała sędziów. Nie uznaje też wyroków TK. 13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego na sześć wakatów. 1 kwietnia dwoje z nich - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - złożyło ślubowanie wobec prezydenta, co jest warunkiem objęcia urzędu. Tylko ich Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego, argumentując to troską o to, aby TK miał pełen skład (minimum 11 sędziów).
Pozostała czwórka - Maciej Taborowski, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska i Marcin Dziurda - złożyła 9 kwietnia ślubowania w siedzibie Sejmu - według nich formalnie wobec prezydenta, ale nie w jego obecności. Prezes TK Bogdan Święczkowski uważa to za bezskuteczne.
Czwórka sędziów złożyła wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie tego, że utrudnianie im jest objęcie urzędu. Na początku maja ETPC wydał postanowienie o zabezpieczeniu, w którym nakazał Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez powodów.