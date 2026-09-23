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Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami. Komunikat prokuratury

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Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty dyrektorce kancelarii Trybunału Konstytucyjnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
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Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty dwóm pracownikom Trybunału Konstytucyjnego, w tym dyrektorce kancelarii tej instytucji. Dotyczą one przekroczenia uprawnień wobec wybranych przez Sejm sędziów oraz naruszania ich praw pracowniczych. "Działanie to stanowi kolejną próbę wywarcia wpływu" - czytamy w oświadczeniu Trybunału.

Prokuratura przedstawiła dziś zarzuty karne dwóm pracownikom Trybunału Konstytucyjnego: dyrektorce kancelarii TK Zofii H. oraz komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P. - przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.

Zarzuty dla dyrektorki kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Zofii H. przedstawiono zarzuty z artykułów 231 i 218 Kodeksu karnego - poinformowała Prokuratura Krajowa w opublikowanym w środę po południu komunikacie.

Pierwszy z nich dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, działając na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Drugi jest związany ze złośliwym lub uporczywym naruszeniem praw pracownika - w tym niewypłacenia wynagrodzenia za pracę.

Jak twierdzi prokuratura, dyrektorka kancelarii TK "nie dopełniła ciążących na niej obowiązków związanych z pełnioną przez nią funkcją". Zofia H. miała "uniemożliwić sędziom wykonywania obowiązków służbowych oraz korzystania z uprawnień związanych z pełnieniem urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego". Ponadto, miała również "złośliwie i uporczywie" naruszać ich prawa pracownicze "poprzez niezapewnienie im warunków pracy przewidzianych dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

Zarzuty dla Komendanta Straży Trybunalskiej

Te same zarzuty - z art. 231 i art. i 218 Kodeksu karnego - usłyszał Piotr P., komendant Straży Trybunalskiej. Prokuratura zarzuca mu poddawanie sędziów TK "naruszającej ich godność kontroli w zakresie przemieszczania się po budynku Trybunału" oraz "uniemożliwienie im swobodnego poruszania się po tym budynku oraz korzystania z pomieszczeń przeznaczonych dla sędziów".

Ponadto, 14 lipca jako komendant Straży Trybunalskiej Piotr P. miał "uniemożliwić dwóm sędziom wejście do budynku Trybunału".

Oświadczenie Trybunału. "Próba wywarcia wypływu"

O zarzutach dla Zofii H. poinformował jako pierwszy sam Trybunał, który opublikował komunikat informujący o "kolejnym zamachu na konstytucyjny organ państwa". Poinformowano w nim, że w środę Prokuratura Krajowa przedstawiła dyrektorce kancelarii Trybunału Konstytucyjnego "absurdalne zarzuty z art. 231 par. 1 i 218 par. 3 Kodeksu karnego, które od początku do końca są oparte na wymyślonych podstawach prawnych".

"Działanie to stanowi kolejną próbę wywarcia wpływu przede wszystkim na pracowników oraz Prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dyrektor Kancelarii oraz wszyscy pozostali pracownicy Trybunału Konstytucyjnego wykonywali i wykonują swoje obowiązki i polecenia służbowe zgodnie z obowiązującym prawem" - oświadczono w komunikacie Trybunału.

Stwierdzono w nim również, że "dopuszczenie przez Prezesa do objęcia urzędu sędziego TK osób, które nie złożyły ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiłoby przestępstwo przekroczenia uprawnień".

"Zgodnie z art. 5 ustawy o statusie sędziów TK stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się bowiem po złożeniu ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektor Kancelarii TK nie ma w tym zakresie żadnych samodzielnych uprawnień" - czytamy.

Oceniono również, że "prowadzenie postępowania przez prokuratora Andrzeja Piasecznego, którego delegowanie do Prokuratury Krajowej ma co najmniej wątpliwe podstawy prawne, jest wyłącznie narzędziem personalnego nacisku i formą zastraszenia".

Spór wokół zaprzysiężenia sędziów TK. Śledztwo prokuratury

Sejm obecnej kadencji przez ponad dwa lata nie obsadzał wakatów powstających w Trybunale. Dopiero w marcu wybrał sześcioro sędziów TK - Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską. Dotychczas jednak do orzekania dopuszczonych zostało dwoje z nich - sędziowie Bentkowska i Szostek, od których prezydent odebrał ślubowanie.

Pozostałych czworo sędziów z tej grupy nie zostało dopuszczonych do orzekania. 9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej złożyli ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Następnie przekazali pisemne roty ślubowań w biurze podawczym kancelarii prezydenta. Nie objęli jednak urzędów w TK, ponieważ prezes Trybunału Bogdan Święczkowski wskazał, iż wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta". Sytuacja tych czworga sędziów pozostaje wciąż przedmiotem sporu.

Od kwietnia tego roku w Prokuraturze Krajowej prowadzone jest śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czworga wybranych w marcu przez Sejm sędziów. W jego ramach jako świadek przesłuchany został między innymi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Prokuratura chce też przesłuchać w charakterze świadka prezydenta Karola Nawrockiego.

W czerwcu na sędziego TK został wybrany Sławomir Patyra, od którego prezydent odebrał pod koniec lipca ślubowanie. Sędzia oświadczył jednak, że nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek procedurach związanych z orzekaniem w TK do czasu, aż czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów zostanie dopuszczonych do orzekania.

Maciej Berek wybrany na sędziego Trybunału

Niedawno na kolejnego, ósmego w tej kadencji Sejmu, sędziego Trybunału wybrany został Maciej Berek - niedawny minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Posłowie opozycji, jak i prezydencka kancelaria wskazywała - jeszcze przed wyborem Sejmu - na wątpliwości co do spełnienia przez Berka wymogu formalnego w postaci dziesięcioletniej pracy w zawodzie prawniczym.

W ubiegłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił, że prezydent Nawrocki odbierze ślubowanie od Berka, gdy ten przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne. Berek - jeszcze przed wybraniem przez Sejm nowego sędziego TK - opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnysędziowieProkuraturaProkuratura Krajowa
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