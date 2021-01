Minęły dwa lata, proces Stefana W. nie ruszył. Wójcik: nie zgadzam się, że prokuratorzy są nieudolni

Dwa lata trwa śledztwo w sprawie zabójcy Pawła Adamowicza Stefana W. Proces nadal nie ruszył. - Są dwie opinie biegłych psychiatrów, które są ze sobą sprzeczne. W związku z tym prokuratura skierowała sprawę do trzeciej grupy biegłych - tłumaczył w "Kropce nad i" minister kancelarii premiera Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości.

W środę gościem "Kropki nad i" w TVN24 był Michał Wójcik - minister w kancelarii premiera, członek Rady Ministrów, a wcześniej wiceminister sprawiedliwości. Wójcik był pytany między innymi, dlaczego od dwóch lat nie rozpoczął się proces Stefana W. - To prawda, że w sprawie zamachowca jest od dwóch lat prowadzono śledztwo przez prokuraturę, czynności dowodowe - powiedział.

Przypominał, że "są dwie opinie biegłych psychiatrów, które są ze sobą sprzeczne". - Z pierwszej opinii wynika, że ta osoba była niepoczytalna w chwili czynu. Ponieważ prokuratorzy mieli wątpliwości, skierowali to do drugiego zespołu i drugi zespół stwierdził, że była ograniczona poczytalność - mówił Wójcik.

W związku z tym - jak dodał - "prokuratorzy zdecydowali się skierować do trzeciego zespołu biegłych, ze względu na niespójność tych dwóch opinii".

Prowadząca program pytała Wójcika, czy to, że śledztwo trwa już dwa lata, nie oznacza, że prokuratorzy są nieudolni. - Nie zgadzam się, że prokuratorzy są nieudolni - odparł.

Podkreślał, że śledczy "mają obowiązek, by przesądzić w sposób niebudzący wątpliwości, czy ten człowiek był poczytalny w chwili popełnienia czynu, czy nie". - Jeżeli był niepoczytalny, to znaczy, że w ogóle nie popełnił przestępstwa. A jeżeli miał ograniczoną poczytalność, to znaczy, że przestępstwo popełnił, ale stopień winy jest inny - tłumaczył Wójcik.