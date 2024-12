Zakaz spowiedzi dla niepełnoletnich? Do Sejmu trafiła petycja

Zakaz przesłuchania dziecka bez opiekuna i psychologa

Betlejewski informował o złożeniu petycji w Sejmie już w połowie 2023 roku, jednak nie została ona przyjęta z powodów formalnych, o czym poinformował później poseł KO Marcin Józefaciuk, członek Komisji do spraw Petycji. Poprosił on performera, aby ponownie złożył petycję, co tym razem stało się skutecznie. Po zarejestrowaniu jej 16 października bieżącego roku, została ona skierowana 20 listopada do Komisji do spraw Petycji. Ma ona trzy miesiące na jej formalne rozpatrzenie.