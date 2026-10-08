Polska Zagraniczne media o atakach w polskich szkołach Oprac. Maciej Wacławik |

Wojewoda mazowiecki o ataku nożownika w szkole Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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O tym, co wydarzyło się w polskich placówkach oświatowych, pisze między innymi Reuters. Reporter tej agencji, obecny na miejscu ataku, do którego doszło w czwartek, widział śmigłowiec pogotowia ratunkowego, który odleciał spod szkoły w miejscowości Leszczydół-Nowiny oraz tłum, który zebrał się w pobliżu placówki. "Czekający przed szkołą ojciec jednego z dzieci powiedział, że uczniowie nie otrzymali jeszcze pozwolenia na opuszczenie szkoły, ale są bezpieczni" - przekazał Reuters. Rozmawiał też z dorosłą siostrą jednego z uczniów, która opisała wydarzenia jako coś nierealnego, "jak z filmu".

Powołując się m.in. na polską policję oraz TVN24 agencja podała, że spośród trzech rannych w ataku pod Wyszkowem zmarła jedna osoba, odnotowała także informację o pilnej naradzie zwołanej przez premiera Donalda Tuska oraz przytoczyła wypowiedź szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który poinformował o udaremnieniu ataku w kolejnej miejscowości, Sierpcu.

Zagraniczne media o atakach w szkołach

O ataku w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach donoszą między innymi państwowi nadawcy, wśród nich brytyjska BBC i czeska stacja informacyjna CT24 oraz portale: brytyjski Sky News, włoski Sky TG24. Do tego dzienniki: francuski "Le Parisien" i niemiecki "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "To już drugie takie zdarzenie w krótkim czasie" - podkreślił "FAZ".

O zdarzeniach informują także media poza Europą. W Indiach portale India Today i NDTV, w Korei Południowej portal The Korea Times, w Malezji Free Malaysia Today, a w Singapurze The Straits Times.

Redagował AM