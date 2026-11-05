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Tak jest

Występ Michała Wójcika przed Trybunałem. Poseł Rozwoju Plus o "koncerciku marnej jakości"

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05 1800 tak jest cln-0002
Joński o występie Wójcika przed TK: byłoby to być może śmieszne, gdyby nie to, że ta zabawa jest za nasze pieniądze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Byłoby to być może śmieszne, gdyby nie to, że ta zabawa jest za nasze pieniądze - mówił europoseł KO Dariusz Joński w "Tak jest" w TVN24 o występie posła PiS Michała Wójcika przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przecierałem oczy ze zdumienia - przyznał poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki.

W środę poseł PiS Michał Wójcik wystąpił na scenie zbudowanej przez protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zaśpiewał utwór Krzysztofa Krawczyka "Jak minął dzień". To wzbudziło emocje nie tylko ze strony polityków koalicji rządzącej, ale też byłych kolegów partyjnych - posłów Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego

Michał Wójcik śpiewa Krzysztofa Krawczyka pod Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło: Telewizja Republika

- Przecierałem oczy ze zdumienia (…) To jest kompromitacja idei tego protestu, który tam się odbywa. Współczuję tym wszystkim ludziom, którzy przychodzili tam niesieni wartościami patriotycznymi - powiedział Krzysztof Szczucki w "Tak jest" w TVN24.

Szczucki o Wójciku: słyszałem te żenujące tłumaczenia

Prowadząca Agata Adamek przytaczała czwartkowe tłumaczenia Wójcika. - Mogłem "Mury" zaśpiewać, mogłem zaśpiewać "Żeby Polska była Polską", ale to ludzie sami prosili o tę piosenkę - powiedział poseł PiS w Sejmie. 

- Słyszałem te żenujące tłumaczenia. Trudno to komentować (…) Suwerenna Polska jest chyba najbliższym sojusznikiem Donalda Tuska - odparł poseł Rozwoju Plus. Wójcik był związany z byłą partią Zbigniewa Ziobry

Szczucki ocenił, że był to "koncercik marnej jakości", a polityk PiS jego zdaniem "skompromitował ten protest". 

Wójcik zarzucił wcześniej politykom ugrupowania Mateusza Morawieckiego, krytykującym jego występ przed TK, brak poczucia humoru. - Nie zazdroszczę mu takiego poczucia humoru. Mam wrażenie, że mam dość duży dystans do rzeczywistości, ale czasami w obliczu takich sytuacji łatwo ten dystans stracić - odpowiedział Szczucki.

Joński: byłoby to być może śmieszne, gdyby nie to, że ta zabawa jest za nasze pieniądze

Występ Wójcika komentował również europoseł KO Dariusz Joński. - Zamach stanu na wesoło. Panowie tak widzą zamach stanu - powiedział, nawiązując do narracji PiS wokół wydarzeń w TK. 

- PiS dzisiaj przypomina wielki statek z napisem "Titanic" i oni jeszcze (…) bawią się, grają, ale wiedzą, że to już jest koniec. Część zapakowała się na szalupy, łącznie z kapitanem tego statku. Myślę tu o premierze Morawieckim. Stwierdzili, że to już dalej nie pojedzie - ironizował. 

- A tutaj zabawa w najlepsze. Jeden sprzedaje zegarki tym, którzy tam (przed TK) jeszcze przyjdą. Jeden śpiewa, jeden przyszedł z jakąś piłą i próbuje rozerwać ogrodzenie. Byłoby to być może śmieszne, gdyby nie to, że ta zabawa jest za nasze pieniądze - kontynuował Joński. 

Wydarzenie przed TK relacjonowała sprzyjająca PiS Tv Republika. Pracownik tej stacji Miłosz Kłeczek promował sprzedaż zegarków dla "obrońców Trybunału" z grawerowanym napisem: "Patriae Defensor (obrońca ojczyzny) Trybunał Konstytucyjny" oraz cytatem Jana III Sobieskiego. 

Europoseł KO zwrócił uwagę, że bezpieczeństwa przed TK pilnuje policja. - Policjanci zamiast pilnować porządku, to muszą pilnować tej zgrai, tych nieudaczników, którzy próbują w ten sposób odwrócić uwagę od tego wszystkiego, co robili przez osiem lat (rządów) - podsumował. 

Źródło: TVN24
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyPiS
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