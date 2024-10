Stern: Polska i Stany Zjednoczone mają wspólne wartości w tym zakresie

Stern podkreśliła, że "sytuacja w Polsce się diametralnie zmieniła". - Ostatnie badania opinii publicznej pokazują, że 50-60 procent osób wspiera równość małżeńską czy związki partnerskie, czyli pokazuje to rosnący szacunek. Przesłanie, które dociera do mnie od osób społeczności LGBT+ w Polsce jest takie, że to nie wystarczy. Zmiana nastawienia społecznego jest kluczowa, ale jest potrzeba uznania praw. Oznacza to ochronę przed zbrodniami z nienawiści i uznanie związków partnerskich - powiedziała.

"Wolność wypowiedzi jest jedną z najbardziej fundamentalnych wartości"

Odnosząc się do stwierdzeń, że LGBT+ to ideologia, propaganda, Stern powiedziała, że "gdy ludzie z społeczności LGBT+ szerzą informację o równości, czy są przedstawiani w filmach, telewizji lub artykułach prasowych, to nie jest propaganda". - To dostęp do informacji, to wolność wypowiedzi, która jest jedną z najbardziej fundamentalnych, najświętszych wartości, prawem humanitarnym gwarantowanym konstytucyjnie prawie we wszystkich krajach świata - podkreślała.