Polska

Dron czy rakieta? Szef MON: jest wiele szczegółów, które podlegają analizie

kamysz
Kosiniak-Kamysz o Wyrykach: To zadanie dla prokuratury, żandarmerii, służb. Oni to muszą wyjaśnić
Źródło: TVN24
To zadanie dla prokuratury, żandarmerii, wszystkich służb. Oni to muszą wyjaśnić i będą pewnie wszystko komunikować - powiedział szef MON Władysław Kosiniak Kamysz, pytany wprost, czy to dron, czy rakieta spadła na dom w Wyrykach. Odniósł się też do zarzutów ze strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego i prezydenta, że o sprawie dowiedzieli się z mediów.

Na konferencji prasowej w środę szef resortu obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany wprost, czy może powiedzieć, co spadło na dom w Wyrykach - dron czy rakieta.

- To jest zadanie dla prokuratury, dla żandarmerii, dla wszystkich służb. Oni to muszą wyjaśnić i będą pewnie to wszystko komunikować - odpowiedział.

CZYTAJ TEŻ: Co mówili politycy o Wyrykach. Godzina po godzinie >>>

Zastrzegł przy tym, że "nie ulega wątpliwości, że za to, co się stało w każdej z miejscowości, w każdym miejscu, gdzie odnaleźliśmy szczątki dronów, odnaleźliśmy skutki działania i operacji Federacji Rosyjskiej, odpowiada Rosja". - Tu nie ma żadnych wątpliwości. To jest informacja moim zdaniem najważniejsza - powiedział.

- Niemniej, co jest ważną informacją, państwo polskie też dba o swoich obywateli i odbudujemy ten dom. Poleciłem wszystkim podległym służbom udzielić wszelkiej możliwej pomocy - dodał.

Dopytywany, czy to "dron czy rakieta", odparł, że "jest wiele szczegółów, które podlegają teraz analizie". - Na pewno bez drona nic by się tam nie wydarzyło. Dron jest sprawcą tego wszystkiego. Gdyby tego drona nie było, to nic by się nie wydarzyło. Ani tam, ani w 21 miejscach, gdzie została przekroczona przestrzeń powietrzna - dodał.

"Żenujące, że najwyższe organy władzy w państwie prowadzą na tym tle spór"

"Żenujące, że najwyższe organy władzy w państwie prowadzą na tym tle spór"

Notatka miała trafić do BBN. Pałac zaprzecza

Notatka miała trafić do BBN. Pałac zaprzecza

"Informacje, które ja dostaję, dostaje pan prezydent"

Szef MON był też pytany, dlaczego BBN i prezydent twierdzą, że dowiedzieli się o tych wydarzeniach z mediów.

- Całą wiedzę, którą mamy w tym zakresie, wszystkie informacje były przekazywane i są na bieżąco przekazywane do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa bierze udział przedstawiciel prezydenta, pan generał był wczoraj. I nie ma części, w której są ministrowie i rząd, a w drugiej przedstawiciele na przykład prezydenta i innych służb - mówił Kosiniak-Kamysz.

Źródło: TVN24

- Będę zawsze bronił naszych dowódców, że te wszystkie informacje, które ja dostaję, dostaje pan prezydent - podkreślił.

Zapewniał, że "organy państwa działają, informacje są przekazywane". - Jeżeli coś trzeba usprawnić, to (...) zawsze będziemy starali się być z dnia na dzień coraz lepsi - dodał minister.

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Władysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejWojskoWojsko PolskieWojewództwo lubelskieLubelskie
