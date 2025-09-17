Dron czy rakieta? Szef MON: jest wiele szczegółów, które podlegają analizie

Na konferencji prasowej w środę szef resortu obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany wprost, czy może powiedzieć, co spadło na dom w Wyrykach - dron czy rakieta.
- To jest zadanie dla prokuratury, dla żandarmerii, dla wszystkich służb. Oni to muszą wyjaśnić i będą pewnie to wszystko komunikować - odpowiedział.
Zastrzegł przy tym, że "nie ulega wątpliwości, że za to, co się stało w każdej z miejscowości, w każdym miejscu, gdzie odnaleźliśmy szczątki dronów, odnaleźliśmy skutki działania i operacji Federacji Rosyjskiej, odpowiada Rosja". - Tu nie ma żadnych wątpliwości. To jest informacja moim zdaniem najważniejsza - powiedział.
- Niemniej, co jest ważną informacją, państwo polskie też dba o swoich obywateli i odbudujemy ten dom. Poleciłem wszystkim podległym służbom udzielić wszelkiej możliwej pomocy - dodał.
Dopytywany, czy to "dron czy rakieta", odparł, że "jest wiele szczegółów, które podlegają teraz analizie". - Na pewno bez drona nic by się tam nie wydarzyło. Dron jest sprawcą tego wszystkiego. Gdyby tego drona nie było, to nic by się nie wydarzyło. Ani tam, ani w 21 miejscach, gdzie została przekroczona przestrzeń powietrzna - dodał.
"Informacje, które ja dostaję, dostaje pan prezydent"
Szef MON był też pytany, dlaczego BBN i prezydent twierdzą, że dowiedzieli się o tych wydarzeniach z mediów.
- Całą wiedzę, którą mamy w tym zakresie, wszystkie informacje były przekazywane i są na bieżąco przekazywane do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa bierze udział przedstawiciel prezydenta, pan generał był wczoraj. I nie ma części, w której są ministrowie i rząd, a w drugiej przedstawiciele na przykład prezydenta i innych służb - mówił Kosiniak-Kamysz.
- Będę zawsze bronił naszych dowódców, że te wszystkie informacje, które ja dostaję, dostaje pan prezydent - podkreślił.
Zapewniał, że "organy państwa działają, informacje są przekazywane". - Jeżeli coś trzeba usprawnić, to (...) zawsze będziemy starali się być z dnia na dzień coraz lepsi - dodał minister.
