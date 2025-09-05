Logo strona główna
Polska

Po ich pytaniu zapadł wyrok TSUE. Zapowiedź kolejnych kroków

Sąd Apelacyjny w Krakowie miał stracić prawie 30 milionów złotych. Zarzuty usłyszały 34 osoby
Żurek: neosędziowie Sądu Najwyższego muszą ponieść odpowiedzialność finansową
Źródło: TVN24
Rzecznik prasowy do spraw karnych Sądu Apelacyjnego w Krakowie przekazał, że to składy sędziowskie będą decydować, czy będą powoływać się na czwartkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE uznał, że sąd krajowy jest zobowiązany traktować jako niebyły wyrok sądu wyższej instancji, jeżeli nie spełnia on wymogów niezawisłości i bezstronności.
Kluczowe fakty:
  • To po pytaniu prejudycjalnym krakowskiego sądu apelacyjnego TSUE wydał rzeczony wyrok.
  • Dotyczyło ono skutków orzeczeń nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w świetle jej decyzji z 2021 roku. TSUE przypomniało też, że we wcześniejszych orzeczeniach odmówiło statusu sądu tej izbie.
  • Po wyroku TSUE sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie zbiorą się na posiedzeniu niejawnym.

- To, czy sądy będą powoływały się na wyrok TSUE przy wydawaniu orzeczeń w przyszłości w innych sprawach, decyzje będą podejmować składy orzekające przy uwzględnieniu, że orzecznictwo TSUE jest elementem porządku prawnego w Polsce - poinformował PAP rzecznik prasowy ds. karnych krakowskiego sądu apelacyjnego Tomasz Szymański.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sąd Apelacyjny w Krakowie będzie miał posiedzenie niejawne. Nie ma jeszcze terminu takiego posiedzenia.

"Będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". Żurek po wyroku TSUE 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". Żurek po wyroku TSUE 

Wyrok TSUE po pytaniu Sądu Apelacyjnego w Krakowie

TSUE uznał w czwartek, że sąd krajowy jest zobowiązany uznać za niebyły wyrok sądu wyższej instancji, jeśli ten nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem. Stwierdził też, że sąd nie może pominąć faktu, że TSUE wcześniej odmówił statusu sądu Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Wyrok TSUE w sprawie nieuznawanej izby Sądu Najwyższego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyrok TSUE w sprawie nieuznawanej izby Sądu Najwyższego

Wyrok ten jest odpowiedzią na pytanie prejudycjalne Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Pytanie dotyczyło oceny skutków orzeczeń wydanych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Chodzi o sprawę, w której izba ta w październiku 2021 r. uchyliła prawomocny wyrok z 2006 r. zakazujący wprowadzania do obrotu niektórych czasopism z krzyżówkami i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania sądowi cywilnemu. Ten miał jednak wątpliwości, czy skład izby, która wydała orzeczenie w 2021 r., można uznać za sąd w rozumieniu prawa unijnego. Stąd pytanie do TSUE.

pc

Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

SądTSUESąd Apelacyjny
