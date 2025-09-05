Po ich pytaniu zapadł wyrok TSUE. Zapowiedź kolejnych kroków

Żurek: neosędziowie Sądu Najwyższego muszą ponieść odpowiedzialność finansową Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: To po pytaniu prejudycjalnym krakowskiego sądu apelacyjnego TSUE wydał rzeczony wyrok.

Dotyczyło ono skutków orzeczeń nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w świetle jej decyzji z 2021 roku. TSUE przypomniało też, że we wcześniejszych orzeczeniach odmówiło statusu sądu tej izbie.

Po wyroku TSUE sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie zbiorą się na posiedzeniu niejawnym.

- To, czy sądy będą powoływały się na wyrok TSUE przy wydawaniu orzeczeń w przyszłości w innych sprawach, decyzje będą podejmować składy orzekające przy uwzględnieniu, że orzecznictwo TSUE jest elementem porządku prawnego w Polsce - poinformował PAP rzecznik prasowy ds. karnych krakowskiego sądu apelacyjnego Tomasz Szymański.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sąd Apelacyjny w Krakowie będzie miał posiedzenie niejawne. Nie ma jeszcze terminu takiego posiedzenia.

Wyrok TSUE po pytaniu Sądu Apelacyjnego w Krakowie

TSUE uznał w czwartek, że sąd krajowy jest zobowiązany uznać za niebyły wyrok sądu wyższej instancji, jeśli ten nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem. Stwierdził też, że sąd nie może pominąć faktu, że TSUE wcześniej odmówił statusu sądu Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Wyrok ten jest odpowiedzią na pytanie prejudycjalne Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Pytanie dotyczyło oceny skutków orzeczeń wydanych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Chodzi o sprawę, w której izba ta w październiku 2021 r. uchyliła prawomocny wyrok z 2006 r. zakazujący wprowadzania do obrotu niektórych czasopism z krzyżówkami i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania sądowi cywilnemu. Ten miał jednak wątpliwości, czy skład izby, która wydała orzeczenie w 2021 r., można uznać za sąd w rozumieniu prawa unijnego. Stąd pytanie do TSUE.

