Wybuch gazu na warszawskiej Pradze. Jedna osoba nie żyje

Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 17:05 i dotyczyło wybuchu gazu w lokalu mieszkalnym.

Jest jedna ofiara śmiertelna

- Po przyjeździe zastaliśmy wyważone okno na ulicę. Nasze zastępy przystąpiły do gaszenia pożaru - poinformował mł. kpt. Radosław Leśnik ze stołecznej straży pożarnej. Jak dodał, strażacy sforsowali drzwi do mieszkania i wyciągnęli jedną osobę. Sprecyzował, że to ofiara śmiertelna.

Na miejscu pracuje osiem zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15.