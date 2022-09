PiS chce przesunąć wybory. Marek Suski odpowiada, czy to zgodne z konstytucją 

Jarosław Kaczyński zapowiada, że jego ugrupowanie złoży w Sejmie projekt ustawy przedłużającej kadencję samorządów o pół roku. Zdaniem opozycji takie rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją. Członek Rady Doradców Politycznych przy premierze Marek Suski (PiS) przekonuje zaś, że "konstytucja mówi o nieskracaniu kadencji", a nie o "krótkim wydłużeniu".

Lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w niedziele w Mielcu, że jego ugrupowanie złoży w Sejmie projekt ustawy przedłużającej kadencję samorządów o pół roku. - Wystąpimy z projektem jej przedłużenia (kadencji samorządów – red.) o pół roku, czyli będzie pięć i pół. To z powodu tego, że zbiegły się wybory i to jest niewykonalne, żeby przeprowadzić na raz wybory samorządowe i parlamentarne. To mówi PKW i to mówią także wszyscy szefowie finansów partyjnych – stwierdził. - Nie da się na raz rozliczyć z obydwu tych wyborów – dodał.

Kaczyński zwrócił uwagę, że niektórzy chcieli przedłużyć kadencję samorządów o rok, ale – jak powiedział – prezydent Andrzej Duda uznał, że o pół roku. - Ponieważ jego podpis jest tutaj konieczny, więc krótko mówiąc, to zdecydowało i nasz postulat, projekt ustawy będzie o pół roku – oświadczył Kaczyński.

Marek Suski komentuje

Poseł PiS i członek Rady Doradców Politycznych przy premierze Marek Suski w poniedziałek w Sejmie był pytany o zapowiadaną inicjatywę PiS. Na pytanie, czy to nie jest tak, że rządzący boją się, że jeśli opozycja wygra jedne wybory, to zwycięży także drugie odparł: - Gwarantuję, że wygramy obydwie te tury wyborcze.

Przekonywał też, że to "nie żadna polityczna kalkulacja". - Tylko Państwowa Komisja Wyborcza po jednych wyborach samorządowych do dzisiaj nie ogłosiła oficjalnych wyników wyborów - mówił, dodając, że "kiedyś na Mazowszu nie ogłosiła oficjalnie".

Dopytywany, czy takie rozwiązanie jest zgodne z konstytucją, bo opozycja twierdzi, że nie, Suski ocenił, że "konstytucja mówi o nieskracaniu kadencji". - Nie było nigdzie mowy o tym krótkim wydłużeniu - stwierdził.

Reporterka TVN24 Maja Wójcikowska wyjaśniała, że kadencyjność ustala się za pomocą ustawy i nie jest ona zapisana w konstytucji, ale - jak zauważyła - ustawa zasadnicza mówi, że przedłużenie kadencji możliwe w sytuacji stanów nadzwyczajnych.

7. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.

Senator Tyszkiewicz: Niezgodne z konstytucją. Czysta kalkulacja polityczna

Senator niezależny Wadim Tyszkiewicz, były prezydent Nowej Soli ocenił, że proponowane rozwiązanie jest "niezgodne z konstytucją". - To jest czysta kalkulacja polityczna, to nie ma nic wspólnego z dobrem samorządów i dobrem Polaków. Po prostu Jarosław Kaczyński kalkuluje, co mu się bardziej opłaca. Jemu się bardziej opłaca jednak przeprowadzić te wybory później - mówił.

- Gdyby spiąć się i zrobić to naprawdę dobrze, to można byłoby przeprowadzić wybory jedne i drugie w roku 2023, przesuwając powiedzmy o trzy miesiące. To jest do zrobienia, tylko trzeba chcieć. Ale niestety politycy kalkulują pod kątem własnego interesu politycznego i pan Jarosław Kaczyński właśnie tym się przede wszystkim kieruje. Nie dobrem narodu, tylko interesem własnej partii - stwierdził.

Żuk: taki mamy konstytucyjny termin

Krzysztof Żuk, wieloletni prezydent Lublina podkreślał, że "konstytucja zobowiązuje nas wszystkich do tego, żeby przestrzegać terminów". - Uważam, że w przyszłym roku powinny być wybory samorządowe, bo taki termin konstytucyjny mamy. Po drugie, to jest przedłużenie kadencji, która jednak w tych ostatnich miesiącach będzie miała poczucie tymczasowości i pewne doraźności - mówił.

Wybory samorządowe

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r.). Jednocześnie jesienią 2023 wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 r.).

