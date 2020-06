Duda: są elity, które swoich przywilejów bronią pazurami

Na spotkaniu z mieszkańcami Lęborka Duda przypominał o programach zaproponowanych Polakom podczas swojej kadencji i o najnowszym proponowanym programie - 500 złotych dla każdego dziecka na wypoczynek letni. Wyjaśnił, że będzie to elektroniczny bon wypłacany przez ZUS. Będzie go można zrealizować tylko na usługę turystyczną.

Prezydent podkreślił podczas spotkania z mieszkańcami Lęborka, że obecnie Polska, Europa, ale też cały świat, przeżywają trudny czas związany z epidemią. - Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, udało się, także dzięki państwa odpowiedzialności, przynajmniej jak do tej pory bezpiecznie przejść przez czas epidemii i na szczęście liczba zgonów nie jest duża w stosunku do innych krajów Europy, można śmiało mówić, że jest wręcz niewielka - ocenił Duda.

Duda: my spokojnie i konsekwentnie realizujemy w naszym kraju zmiany

Duda mówił, że chciałby, aby "naprawiany był w Polsce wymiar sprawiedliwości". - Żeby sędziowie w Polsce rozumieli, że wykonują służbę publiczną dla obywateli. I to, że wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej, to szczególna odpowiedzialność, która stawia wobec nich również i szczególne wymagania. Choćby pod względem tego, jak mają się zachowywać i jakim standardom etycznym i moralnym mają sprostać na co dzień - powiedział prezydent.