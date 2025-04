"Nie odmówimy". Głos ze sztabu Nawrockiego

Patryk Jaki: nie odmówimy, chcemy debaty Trzaskowski-Nawrocki Źródło: Radio Zet

Patryk Jaki, członek sztabu Karola Nawrockiego, powiedział w środę, że debata Trzaskowski-Nawrocki jest potrzebna. - Nie odmówimy, chcemy tej debaty - oświadczył. Zaznaczył jednak, że sztab kandydata PiS musi "przyjrzeć się szczegółom, bo są rzeczy, które są dziwne". - Żeby to nie wyglądało na pułapkę - dodał.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zaproponował popieranemu przez PiS w wyborach prezydenckich Karolowi Nawrockiemu debatę w najbliższy piątek 11 kwietnia w Końskich (Świętokrzyskie). To właśnie tam pod koniec marca Nawrocki wezwał Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, przypominając, że w kampanii prezydenckiej w 2020 roku nie wziął on udziału w debacie organizowanej w tej miejscowości. Debatę są gotowe zorganizować TVN24, TVP i Polsat News.

"Nie odmówimy, chcemy tej debaty"

Do sprawy odniósł się w środę rano na antenie Radia Zet europoseł Patryk Jaki, wiceprezes PiS i członek sztabu Karola Nawrockiego. - My pierwsi wzywaliśmy do debaty, jesteśmy zwolennikami debaty, chcemy tej debaty - oświadczył. Dodał jednocześnie, że muszą "przyjrzeć się szczegółom, bo są rzeczy, które są dziwne".

- Jak to jest że Rafał Trzaskowski mówi, że uzgodnił wszystko z trzema telewizjami? My nic o tym nie wiemy. Żeby to nie wyglądało na jakąś pułapkę - stwierdził Jaki. Wyraził jednak przekonanie, że do debaty dojdzie.

- Nie odmówimy, my chcemy tej debaty. Uważam, że ona jest potrzebna. To dwóch najważniejszych kandydatów, pomiędzy nimi rozstrzygnie się, w którym kierunku pójdzie Polska - powiedział polityk PiS.

Wymienił także "kluczowe" - jego zdaniem - pytania, jakie powinny paść podczas debaty. - Jaki główny sojusz, czy Niemcy, czyli Platforma, czy Stany Zjednoczone, czyli PiS. Czy nasza armia, czy zwierzchnictwo nad naszą armią europejskich sił, czyli Platforma. To są absolutnie fundamentalne pytania - przekonywał.