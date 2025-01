Braun ogłasza start w wyborach. Mentzen składa zawiadomienie w PKW

- Tak, będę kandydował w tych wyborach. Z Bożą i ludzką pomocą. Myślę, że to jest dobry projekt i dzięki temu będziemy mogli znacznie zwiększyć szansę na to, by w następnym parlamencie, Sejmie, Senacie, znalazła się reprezentacja polskich katolików - powiedział Braun.

- Konfederację współtworzyłem przed laty z panami prezesami (Januszem) Korwinem (-Mikke), (Robertem) Winnickim. Przez te lata, państwo i Bóg mi świadkiem, że czyniłem wszystko, a może i więcej dla dobra tej formacji, która była istotnie pewnym nawet i przełomem, kopernikańskim przewrotem na polskiej scenie politycznej, ponieważ dowiedliśmy i w praktyce to potwierdziliśmy, że można skutecznie współdziałać nie tracąc czasu na zdążanie do jakiejś nigdy nieosiągalnej komunii dusz - twierdził. Dodał, że nie jest żadną tajemnicą, że "te sprawy zmieniały się z biegiem czasu".

Z kolei 8 stycznia w RMF FM Mentzen, odnosząc się do tych doniesień, stwierdził, że Konfederacja wybrała już swojego kandydata. - Jestem nim ja - podkreślił. Dodał, że nie wierzy, by Braun chciał rozbić projekt Konfederacji.

"Latem zeszłego roku to Ruch Narodowy zaproponował władzom Konfederacji uchwałę o organizacji prawyborów (których od początku byliśmy zwolennikami). Jednak — co dla wielu było zaskoczeniem — dla przegłosowania tej uchwały nie udało się zbudować większości w Radzie Liderów. Nasi koalicjanci wiązali poparcie prawyborów z dodatkowymi warunkami (np. zwołaniem kongresu czy zawężeniem listy kandydatów), podczas gdy my uważaliśmy, że trzeba po prostu powtórzyć formułę sprzed pięciu lat, skoro się sprawdziła. Szkoda, że liderzy Korony lub Nowej Nadziei nie poparli naszej propozycji! Razem mielibyśmy większość. Można było z prawyborami ruszać od września i od jutra wspólnie zbierać już podpisy dla ich zwycięzcy, którym naprawdę nie było jasne kto by został" - czytamy we wpisie Bosaka.