Wybory prezydenckie 2025. PKW podała frekwencję na godzinę 17

W niedzielę 1 czerwca od godziny 7 odbywa się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jak podała PKW, do godziny 17:00 frekwencja wynosi 54,91 procent.

Dla przypomnienia: frekwencja w pierwszej turze do godziny 17 wyniosła 50,69 proc. Z kolei w drugiej turze w wyborach z 2020 roku do godziny 17 frekwencja osiągnęła 52,10 proc.

Gdzie najwyższa frekwencja, a gdzie najniższa? Dane z województw i miast

Jak informuje PKW, w drugiej turze obecnie trwających wyborów (na godz. 17) najwyższa frekwencja jest w woj. mazowieckim - 58,51 proc. W pierwszej trójce są także województwa: małopolskie - 57,23 proc., łódzkie - 56,10 proc.

Najniższa frekwencja jest w woj. opolskim - 48,05 proc. Drugą najniższą frekwencję odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim - 50,77 proc, a trzecią w lubuskim - 51,83 proc.

W miastach wojewódzkich najwyższą frekwencję odnotowano w Warszawie - 61,45 proc. Drugie miejsce zajął Poznań - 59,41 procent, a trzecie Toruń - 59,27 proc.

Najniższą frekwencję z miast wojewódzkich odnotowano z koleri w Gdańsku 54,63 procent. Druga najniższa frekwencja była w Gorzowie Wielkopolskim - 54,90 procent, a trzecia w Białymstoku - 55,64 procent.

Wybory prezydenckie 2025

Do głosowania w drugiej turze wyborów uprawnionych jest prawie 29 milionów Polaków. Wybory odbywają się w niedzielę w godzinach 7-21.

Do lokalu wyborczego należy wziąć dokument tożsamości. Pozwoli on na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Potwierdzać tożsamość można również za pomocą aplikacji mObywatel. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

