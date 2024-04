We wtorek odbyło się posiedzenie władz PSL. Szef klubu PSL-Trzecia Droga Krzysztof Paszyk przekazał, że rozmawiano na temat formuły startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Zdania były w większości za kontynuowaniem projektu Trzeciej Drogi, ale zdarzały się też opinie, by poszerzyć Trzecią Drogę o Koalicję Obywatelską - powiedział.

Posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL odbyło się w Warszawie. Paszyk poinformował, że spotkanie dotyczyło przede wszystkim analizy niedzielnych wyborów samorządowych, w których Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) uzyskała 14,25 proc. głosów. - Traktujemy ten wynik jako podtrzymanie dobrej trzeciej pozycji na scenie politycznej projektu, którym jest Trzecia Droga - powiedział szef klubu PSL.

Paszyk przekazał również, że PSL zaczęło wypracowywać decyzję dotyczą formuły startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Zdania były w większości za kontynuowaniem projektu, który dwukrotnie się już sprawdził, czyli koalicji Trzecia Droga w tych wyborach europejskich, ale też zdarzały się opinie, że być może warto, by poszerzyć Trzecią Drogę o Koalicję Obywatelską, tudzież Koalicję Obywatelską o Trzecią Drogę - powiedział polityk PSL. Zapowiedział, że "te rozmowy będą miały dalszy ciąg najpewniej w przyszłym tygodniu".

Na uwagę, że marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia zadeklarował, iż nie rozważa koalicji z KO w wyborach do PE, Paszyk odparł, że liderzy Trzeciej Drogi cały czas ze sobą rozmawiają. - Natomiast my, jakby współdziałając z Polską 2050, widzielibyśmy możliwość takiego wspólnego bloku - KO, PSL i Polski 2050. Ale to już jest kwestia szerszego planu. I tu muszą też i KO, i Polska 2050 być do tego przekonane - zaznaczył.

Hołownia: podjęliśmy decyzję w sprawie formuły startu w wyborach europejskich

Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia mówił we wtorek w "Jeden na jeden" w TVN24, w jakiej formule jego ugrupowanie pójdzie do wyborów do europarlamentu. - Mieliśmy wczoraj zarząd partii i podjęliśmy decyzję, że do wyborów europejskich idziemy albo w formacie Trzeciej Drogi, który już dwukrotnie się sprawdził, (...) albo idziemy sami - powiedział.

Dopytywany, czy jeżeli PSL zdecyduje się na wyborczą współpracę z Koalicją Obywatelską, Polska 2050 pójdzie sama, odparł: - Pójdziemy sami.

Autorka/Autor:mjz/adso

Źródło: PAP