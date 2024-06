We wtorek na placu Zamkowym w Warszawie odbył się wiec Platformy Obywatelskiej w rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Premier Donald Tusk, który zabrał głos, zachęcał do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Dzisiaj zwołałem was do Warszawy po to, żebyśmy wszyscy razem, jak najgłośniej, zwrócili się do wszystkich i w Polsce, i w Europie. Ten dzień, 9 czerwca, te wybory będą równie ważne, jak te (...) 4 czerwca 1989 roku - powiedział szef rządu. - Uwierzcie mi, tam na Kremlu, dla nich ewentualne polityczne zdobycie Brukseli byłoby ważniejsze niż zdobycie Charkowa - podkreślił.