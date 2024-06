W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego kobiety i mężczyźni oddawali głosy w dość podobny sposób. Ale jest jeden bardzo zaskakujący element: wśród kobiet minimalnie lepszy wynik od Lewicy uzyskała Konfederacja.

Maleje poparcie Lewicy

Na Konfederację zagłosowało 16,3 proc. mężczyzn. Kobiety były zdecydowanie mniej zainteresowane ofertą konserwatywnej partii – tylko 8,1 proc z nich wybrało to ugrupowanie. Ale, co ciekawe, to o 0,3 proc. więcej niż w przypadku głosów oddanych przez kobiety na Lewicę.