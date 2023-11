Horała: w Prawie i Sprawiedliwości zabrakło oferty dla elektoratu aspiracyjnego

Być może rzeczywiście za tydzień będzie taki scenariusz, że prezydent Andrzej Duda pójdzie jednak po rozum do głowy i pomyśli logicznie, popatrzy na matematykę i będzie wiedział, że 194 to jest mniej niż 248 - mówiła w "Faktach po Faktach" Joanna Scheuring-Wielgus (Nowa Lewica) na temat decyzji prezydenta o powierzeniu misji sformowania rządu. - Trudno mi sobie wyobrazić, żeby (prezydent - red.) przyspieszał rządy Donalda Tuska - stwierdził Marcin Horała (PiS).

Horała: w PiS zabrakło oferty do elektoratu aspiracyjnego

Marcin Horała ( Prawo i Sprawiedliwość ) stwierdził, że "raczej trudno mi to sobie wyobrazić", by w tzw. pierwszym kroku prezydent powierzył misję sformowania rządu przedstawicielowi dzisiejszej opozycji. - Ten zwyczaj, który oczywiście jest tylko zwyczajem, ale dość się w Polsce już utrwalił, że ta partia, która zdobyła najwięcej głosów, która ma największy klub parlamentarny, otrzymuje jako pierwsza misję stworzenia rządu - dodał.

Scheuring-Wielgus: premier sam się upokarza każdego dnia

Do sprawy powierzenia misji stworzenia rządu odniosła się także Joanna Scheuring-Wielgus. - Jeszcze dwa tygodnie temu bym powiedziała, że prezydent Andrzej Duda będzie miał satysfakcję, jeżeli uda mu się upokorzyć Mateusza Morawieckiego, który nie zdobędzie wotum zaufania w Sejmie. Teraz mogę powiedzieć, że patrząc na to, co mówi, jak zachowuje się premier Morawiecki, on sam się upokarza każdego dnia, wypowiadając się, mówiąc i przekazując różne informacje - mówiła.