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Polska

Tłumy na cmentarzach. Apele o ostrożność i uwagę

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Cmentarz
Trwa akcja "Znicz"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Polacy tłumnie wyruszyli na cmentarze z okazji Dnia Wszystkich Świętych. W pobliżu nekropolii jest bardzo duży ruch. Trwa policyjna akcja "Znicz", kierowcy muszą liczyć się z częstszymi kontrolami.

Akcja "Znicz" rozpoczęła się już w piątek 30 października i potrwa do 2 listopada. Policja zaapelowała do kierowców o rozważną jazdę i czujność na drogach.

- Nie jedźmy na pamięć. Przy większych metropoliach w wielu miastach będzie zmiana organizacji ruchu. Patrzmy na znaki, na policjantów, którzy tam będą. Nie zapominajmy, że na skrzyżowaniu, gdzie stoi policjant ruchu drogowego w białej czapce to on jest najważniejszy i on kieruje ruchem tutaj. Nie mają znaczenia światła ani znaki drogowe. Zwracajmy uwagę na jego gesty - mówił Rafał Gredżuch z wrocławskiej policji.

Uwaga na kieszonkowców

Jednocześnie trwa akcja "Hiena", w ramach której straż miejska i policja dbają bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarze. Strażnicy miejscy skupiają się na działaniach odstraszających potencjalnych złodziei zniczy i wieńców, a także kieszonkowców.

"Znajdując się na cmentarzu zadbajmy o nasze torebki i portfele. Zawsze miejmy je w zasięgu wzroku. Nie zostawiajmy torebek czy saszetek na nagrobkach nawet na chwilę. Tłok na cmentarzach to też okazja dla kieszonkowców, dlatego apelujemy, by pilnować swojego mienia i nie trzymać gotówki w zewnętrznych kieszeniach kurtek czy płaszczy" – apeluje policja.

Klatka kluczowa-818022
Polacy masowo odwiedzają cmentarze
Źródło: TVN24
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wszystkich Świętych na drogachWszystkich ŚwiętychPolicjazniczeCmentarze
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