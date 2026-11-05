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Wspólne zdjęcie Sławomira Mentzena z szefem MON. Podpisane słowami premiera

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Sławomir Mentzen i Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: przygotowaliśmy projekt zmiany konstytucji
Źródło wideo: Zdjęcia organizatora
Źródło zdj. gł.: Sławomir Mentzen/X
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Idzie ku dobremu - napisał w czwartek wieczorem Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączył zdjęcie ze spotkania z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wpis o tej samej treści opublikował we wtorek szef rządu Donald Tusk. Jest też komentarz wicepremiera.

Wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił się w czwartek do wszystkich sił politycznych o podpisanie projektu ustawy o zmianie konstytucji, który przygotowało jego ugrupowanie. Proponowana zmiana dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. 

Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen opublikował w czwartek wieczorem wspólne zdjęcie z szefem MON. "Idzie ku dobremu" - czytamy we wpisie na X.

We wtorek wpis o takiej samej treści dodał premier Donald Tusk. Nastąpiło to krótko po jego konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Szef rządu ogłosił między innymi, że zaoferował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spotkanie w cztery oczy. Miałoby ono służyć obniżeniu napięcia w związku z ubiegłotygodniowymi wydarzeniami w TK. 

Kosiniak-Kamysz o "pracowitym" dniu

Niedługo po wpisie Mentzena pojawił się też komentarz ze strony Kosiniaka-Kamysza. "Wszyscy dziś o tym… jak minął dzień? Bardzo pracowicie" - napisał szef MON na X.

W środę poseł PiS Michał Wójcik śpiewał, na scenie zbudowanej przez protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym, utwór Krzysztofa Krawczyka "Jak minął dzień". Wydarzenie to jest szeroko komentowane przez przedstawicieli obu stron sceny politycznej.

O czym rozmawiał Kosiniak-Kamysz z Mentzenem

Rzecznik Konfederacji przekazał PAP, że liderzy PSL i Konfederacji rozmawiali o sposobach wyjścia z kryzysu wokół TK. - Wkrótce będzie więcej szczegółów i może owoce tych rozmów - zapowiedział Machulski.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk, zapytany w Polsat News o to spotkanie oraz o to, czy będzie zgoda Koalicji Obywatelskiej na reset konstytucyjny, odpowiedział, że "Kosiniak-Kamysz w przypadku różnego rodzaju niepokojów społecznych zawsze szuka takiej trochę trzeciej drogi". - W przypadku Trybunału Konstytucyjnego uważam, że sprawa została zamknięta. Mamy dzisiaj sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm i dzisiaj muszą ułożyć swoją pracę (...) - dodał.

- Bardzo cenię Władysława Kosiniaka-Kamysza, jestem wiceministrem w Ministerstwie Obrony Narodowej, natomiast moim szefem jest Donald Tusk i premierem jest Donald Tusk, decyzję podejmiemy we właściwym czasie - doprezycował, dopytywany o możliwość poparcia lub odrzucenia projektu ustawy w sprawie resetu konstytucyjnego.

Projekt PSL o zmianie konstytucji

Wygaszenie kadencji obecnych sędziów TK, wniosek z kandydatami na sędziów składany za zgodą prezydenta, a następnie jednorazowe wyłonienie nowego 15-osobowego składu TK większością 3/5 głosów przez Zgromadzenie Narodowe, przy czym po pięciu sędziów wybranoby na trzy, sześć i dziewięć lat - to zmiany proponowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Według prezesa PSL celem jest przywrócenie praworządności, spokoju społecznego i wiarygodności Trybunału.

Wcześniej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przyznał, że podczas środowego spotkania koalicjantów Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że będzie wnosił projekt "resetu konstytucyjnego". 

Czarzasty dodał wówczas, że "zobaczymy, na czym ten reset będzie polegał", ale zaznaczył jednocześnie, że sam jest "sceptyczny co do zmiany konstytucji, jeżeli chodzi o tę kadencję Sejmu". Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział z kolei w czwartek rano, że jego zdaniem można rozmawiać o "resecie konstytucyjnym" pod warunkiem, że nie zahamuje on pracy Trybunału. Dodał jednocześnie, że chciałby, żeby koalicja w sprawie TK "mówiła jednym głosem". 

Za "resetem konstytucyjnym" opowiada się także Konfederacja. Z kolei Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zaproponował w tej sprawie własny projekt. 

Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrzył się w piątek, 30 października, po tym, gdy sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Przekazała też, że przejęła kierownictwo w Trybunale jako sędzia najstarsza stażem. 

Przed siedzibą TK nasilił się wówczas protest. Na miejscu pojawił się prezydent Karol Nawrocki, który przerwał podróż do Senegalu. Wejście Nawrockiego do Trybunału i jego ludzi oraz szarpanina z sędziami jest przedmiotem sporu i wzajemnych oskarżeń obu stron. 

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszSławomir MentzenPolskie Stronnictwo Ludowe
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